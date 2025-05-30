KIRI原民文創園區漏水 張善政：設計有問題

「KIRI原住民族文創園區」去年8月啟用，因漏水不斷，至今仍在施工修復。（桃園市新工處提供）

2025/05/30 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕斥資十億元打造、位於桃園市的「KIRI原住民族文創園區」，採委外經營，去年八月啟用，議員徐其萬昨於議會定期會總質詢時質疑建物漏水不斷，迄今仍在修復，影響承租攤商生意，要求市府改善，也希望減免租金；市長張善政答詢表示，當初房子設計有問題，目前還在抓漏，漏水造成廠商損失，已經協助求償。

影響承租攤商生意 協助舉證求償

張善政指出，不是想推責任，但這個工程防水設計有問題，修好A點漏水，結果水流到B點又漏水，修好B點又變成C點漏水，這樣的情況一直發生。

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針對各營運店家訴求滲漏水賠償問題，市府新建工程處已召開會議，請店家提供相關材損單據、貨單證明， 請OT團隊蒐集各商家佐證資料，再行召開會議，要求承包商或設計單位賠償。

工務局：剩4處滲漏 6月底前修復

市府工務局官員說，KIRI園區漏水，疑是外牆主要設計未考量牆體採用石材，且因磚與磚間孔隙狹小無法抹縫處理，雨水會在磚縫隙間流竄並滲入室內，新工處已敲除原磚面於結構體塗防水層來整治漏水，目前還剩下四處滲漏，包含鵝頸周邊填縫二處及窗框周邊二處，將於天氣穩定後，要求施工廠商於六月底前完成。

議員張秀菊、簡志偉則提及，KIRI園區生意不好，商家進駐意願低落；張善政回應，市府原住民族行政局已著手了解商家所面臨困境，KIRI園區雖具備良好場地條件，但平日人流較少，影響業者進駐意願，市府將強化園區行銷與活動規劃，提升平日參觀人潮，也會發展原住民特色產業，透過KIRI園區做為展示與銷售平台，藉此形成完整產業鏈。

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