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    嘉科二期擴建 估增3500個就業機會

    嘉科園區二期擴建計畫，昨召開第一次公聽會。 （記者林宜樟攝）

    嘉科園區二期擴建計畫，昨召開第一次公聽會。 （記者林宜樟攝）

    2025/05/30 05:30

    引進高速寬頻網路、人工智慧等科技產業 年產值2100億元

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電正在南部科學園區嘉義園區興建CoWoS先進封裝廠，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局因應旗艦廠商廠區規劃，啟動嘉科園區二期擴建計畫，已由行政院核定，昨召開第一次公聽會，擴建計畫範圍共八九．五八公頃，包含非台糖公司的私有土地一．四一公頃，預計採協議價購取得土地，目標今年第三季啟動開發許可、環評及用地取得前置作業，明年第二季取得開發許可後，開始協議價購程序。

    計畫範圍近90公頃含1.41公頃私有地

    公聽會昨在太保市東勢社區活動中心進行，由規劃委辦廠商中興工程顧問公司進行簡報，南科局副局長李信昌及縣府經發處、農業處官員到場參與。

    嘉科二期位於一期基地東側，產業專用區面積四十一公頃以上，分為南、北兩基地，將引進高速寬頻網路、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業，預計提供三千五百個就業機會，年產值兩千一百億元，可增加政府五十億元至六十億元稅收。

    基地現況為農田，無房舍無居住人口，因考量廠區整體動線及防救災安全，必須取得私有土地；私有土地所有權人為台糖公司及其他十三人，台糖土地將由南科局與台糖簽訂包租代管契約出租，其他私人土地以協議價購為優先。

    土地移轉後 地主可續保農保3年

    地主昨表示，農地若被價購會失去農保，有損權益；縣議員王啓澧建議應比照鄰近土地市價進行價購；太保市代龔宗勇表示，台積電廠區興建中，大量粉塵及噪音影響居民生活，請南科局督促廠商做好工地管理、環境維護。

    中興工程公司表示，協議價購將會請估價師參考周邊行情進行估價，與地主討論合理性；縣府農業處說，農保部分，土地完成移轉後原地主仍可續保三年，超過三年後民眾必須租地務農或取得一千平方公尺農地，以符合農保資格；李信昌說，會保障農民、地主權益，檢討及加強管理廠區工地。

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