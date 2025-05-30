燕鴴築巢繁殖 古坑台糖農場暫緩整地

保育類夏候鳥現蹤台糖古坑溝仔埧農場築巢繁殖，為讓這群嬌客能安心育幼鳥，台糖公司暫緩翻耕作業到繁殖期結束。 （雲林縣生態保育協會提供）

2025/05/30 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有民眾發現雲林古坑溝仔埧台糖農場有一群保育類燕鴴築巢繁殖，但附近農場正在翻耕，因為擔心傷及巢中數十顆鳥蛋，雲林縣生態保育協會通報雲林縣府與台糖公司溝通，台糖同意「刀下留鳥」暫緩翻耕，讓這群嬌客安心在農場育雛。

雲林縣生態保育協會指出，燕鴴為夏候鳥，三、四月來台繁殖，直到九、十月離開，燕鴴只會選擇在地勢偏高、不易淹水、干擾小、食物豐富的半裸露草生地，因此蔗田等旱耕地便成為牠們喜歡築巢繁殖的典型環境。

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協會表示，近幾年台糖土地開發成工業區、光電用地等，適合燕鴴繁殖的環境越來越少，更顯古坑這塊繁殖地的珍貴，育幼期間幼鳥行動遲緩且無飛行能力，若有大型機具進入該區工作，勢必造成幼鳥嚴重傷亡，經過溝通，台糖當下即同意暫緩翻地，待牠們離巢後再作業。

縣府建設處指出，縣府經過調查在燕鴴常棲息的區域畫設○．五公頃保育區，作為生態隔離綠帶，確保燕鴴能安心棲息與繁殖，開發工程兼顧進度與生態保護。

保育類夏候鳥現蹤台糖古坑溝仔埧農場築巢繁殖，為讓這群嬌客能安心育幼鳥，台糖公司暫緩翻耕作業到繁殖期結束。 （雲林縣生態保育協會提供）

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