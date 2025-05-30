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    首頁　>　生活

    大甲美人山運動園區 挨批原地踏步

    2025/05/30 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕市長盧秀燕前日宣布大巨蛋選址水湳經貿園區，議員施志昌昨在議會指盧秀燕稱有決心非做不可，其實只展現有話題、有選票的議題，海線的大甲美人山運動園區被長期被忽略，拖延兩個任期還沒著落，盧秀燕指出，園區分階段進行，園區前已做設施，但與議員無關，不過馬上被施志昌反駁，根本是亂扯。

    議員施志昌、鄭功進、林祈烽指出，盧秀燕去年曾對外稱台中已有全台最好的洲際棒球場，不會另蓋棒球型巨蛋，避免排擠效應，但隨著台北大巨蛋賽事熱賣、棒球十二強奪冠聲勢高漲，盧市長旋即態度轉變，高喊要蓋台中大巨蛋，批她是「風往哪吹就往哪倒」，至今也看不到選址如何評估。

    施志昌再批盧秀燕說台中大巨蛋要「快速決策、加速規劃」，但美人山運動園區自前市長胡志強、林佳龍，到盧秀燕，進度原地踏步，且規劃反覆，從行政園區、綜合運動設施、公托設施到長照服務，市府均以地方意見多、還在評估做搪塞，至今僅見人行道與綠美化工程。

    盧秀燕︰分階段進行

    盧秀燕回應，大甲美人山運動園區是分階段進行，包括前面的人行通道、駐車彎與門前花園等，內部還有公墓要遷葬等都需要時間。

    施志昌反駁，美人山營區內沒有公墓，是在營區外，而他爭取東陽國小外的通學步道，就在美人山運動園區旁，並指市府最新規劃是以BOT模式設置漆彈場與槌球場，這種計畫誰會來承做。

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