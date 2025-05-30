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    首頁　>　生活

    施政滿意度下滑 盧秀燕︰看看就好

    2025/05/30 05:30

    〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕在某雜誌的民調為六都第三，林德宇、張芬郁等多位民進黨議員昨天在市議會質疑，該民調顯示盧市府施政八大面向的滿意度全面下降，看了令人「怵目驚心，慘不忍睹」，更批盧秀燕「民調成癮風向治市」，台中每年編列三百多萬委外做民調，但只挑漂亮的數字看；不過，無黨籍議員林昊佑則表示盧市府在該民調是六都第三名，要盧秀燕不要在意，因在其他媒體近日公布民調，市長則是再次奪金。

    議員︰八大面向全下降 是警訊

    盧秀燕則表示，民調參考就好，看看就好，因為她自己也勉勵總統賴清德，才當一年多給一點時間，她不會放在心上。

    林德宇表示，某雜誌的民調顯示盧市府是六都第三名，且施政八大面向的滿意度全面下降，他質疑，為什麼八大面向，每項的滿意度通通下降，不滿意也提升，這是很糟糕的事情，盧秀燕既然是要往上爬升的人，不要迷戀於個人的星星，市政滿意度還是全面下降，這絕對是警訊，不利台中的發展。

    議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、謝家宜表示，市府經常公布盧秀燕民調成績，根本是「民調成癮風向治市」，市府每年編列三百多萬委外做民調，但只挑漂亮的數字看，漠視市民不滿交通政策、道路坑洞和經濟發展。

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