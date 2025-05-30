台中國際會展中心10月試營運 議員憂來不及

台中國際會展中心將在10月試營運，民進黨市議員林德宇質疑，工程有些問題無法如期點交，還有漏水情形。（記者廖耀東攝）

2025/05/30 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心將在十月試營運，市府日前宣布當月二十一日舉行首展國際五金工具展，民進黨市議員林德宇昨天在市議會提出質疑，就他了解，工程有些問題無法如期點交，還有漏水情形，故傳出展覽可能無法如期，讓廠商很緊張，他詢問是否能如期？不要讓業者失望。

市長盧秀燕表示，「應該沒有問題」，首先建設局的後續工作在二、三週後收尾，而貿協的裝潢標在流標二次後，第三標也會在最近標出去，接下來四百攤的攤位，廠商會去準備，對他們而言，兩、三千攤位都沒問題，她覺得三方面弄起來，應該是沒有問題。

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市議員林德宇表示，市長盧秀燕在今年多次與工商團體會談時，明確讓業者知道十月二十一日的國際五金工具展情況，但是在五月二十七日專案報告，他看了一下內容，該檔期不見了，市府竟避談五金展的首展，對大里、霧峰、太平手工具業者，出口是其產業的命脈，業者跟他都很擔心，點交出了什麼問題？市長預告還算數嗎？

林德宇更強調，市府去年對業者允諾今年十月來得及，業者在去年十月在辦展時就預告會在水湳國際會展中心辦展，但是最近卻傳出來不及訊息，十月是國際買主採購的時間，若來不及影響甚鉅，呼籲市府一定要如期完工。

市府︰已驗收 漏水專案改善

建設局長陳大田表示，會展中心已完工也已驗收，漏水情況已成立專案小組進行改善；經發局表示，對滲漏水情形，已要求施工單位加速維修，預計六月中完成。

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