台中罷免3藍委 端節催件拚安全門檻

台中市第二、三、八選區罷團召開記者會，呼籲民眾把握端午連假最後機會出來連署。 （記者歐素美攝）

2025/05/30 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕「MAYDAY MAYDAY！罷免連署要補件，地方勢力全不見，罷免顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，二三八大成功！」台中市第二、第三及第八選區，罷免國民黨立委第二階連署書皆未過安全門檻，罷團「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一罷擊臣」昨聯合召開「端午連假罷免大催件」記者會，強調全國罷免案陸續公布成案，台中二、三、八等罷免團隊預防補件的需求，呼籲這三區還沒參與罷免連署的公民朋友，趁端午連假期間，把握最後機會連署，以免功虧一簣。

下架顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣

罷團表示，罷免中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣三位立委的罷免連署書送件率都未超過一一○％，距離安全門檻一三○％還有一段差距，這代表這三區罷免案極有可能進入補件階段。

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連署書送件率都未超過110％

罷團表示，目前中二選區尚缺四千份連署書，中三選區還缺三千多份連署書，第八選區則還缺兩千份連署書。由於二階送件後，連署書收集困難，加上南投傳出違法查對、惡意刪除連署書的情形，基隆、花蓮也有類似情形，這些縣市的共同點就是國民黨執政，擔心台中市選委會也將步其後塵。

罷團指出，國民黨從抄名冊到違法查對，其實就是無視法律、踐踏民主，不是在打選戰而是在打壓民意，用不正當的手段讓民眾噤聲，讓正當的連署書沒辦法通過，目前中二、三、八區進入補件的最後關鍵時刻，強調這是為了台灣及下一代的未來，端午連假是最後補件連署的機會，呼籲大家趕快出來連署。

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