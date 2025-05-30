台中市府賣地鄰近大巨蛋 議員批帶頭炒房地產

多名綠營議員批評市長盧秀燕倉促宣布台中大巨蛋選址在水湳經貿園區，適逢要標售附近配餘地，質疑帶頭炒房地產。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/30 05:30

水湳經貿園區、太平新光地區17筆配餘地下月開標 盧秀燕︰籌措施政費用

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕二十八日宣布台中大巨蛋選址將落腳水湳經貿園區「創研一」，綠營多名議員指盧市府下個月將標售包含水湳園區等多筆配餘地，質疑市府此刻賣地有「定錨效應」釋出大巨蛋利多，帶頭炒房地產。盧秀燕回應，這次標售配餘地，籌措市府施政及建設費用。

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中市府地政局將啟動今年第二次標地作業，釋出水湳經貿園區與太平新光地區、共十七筆配餘地，總標售底價逼近五二○億元，預計六月二十六日開標，其中最受矚目的「創研二十六」、「文商五○」就鄰近大巨蛋預定地「創研一」，議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤、鄭功進、黃守達等人都質疑盧秀燕已經變成「燕子不動產」炒作房地產。

議員質疑帶動標價 地政局︰景氣不好

陳淑華進一步批評，未熟的大巨蛋政策有定錨作用，操作水湳的地價十分明顯，賣地這麼多，房價飆漲，增加市民買房的痛苦指數，造成周邊交通衝擊，如何選址也沒有會議紀錄，要求盧秀燕要說清楚，更指市府說要花錢給孩子蓋禮堂、執行班班有冷氣政策，但這些都是來自中央補助款。

陳俞融也批盧秀燕的表現能力不足、格局不夠、氣度沒有，這次媒體民調盧市府的施政滿意度歷史最差，之前盧秀燕批中央如果不會做事就下台，她也問盧要不要下台，不要只想著大位。

盧秀燕則回應，每次市府首長會議都會針對每個階段不足之處做改善、會自我要求，並反嗆「我一年七個月（市長任期結束）就會下台！」

市府將啟動今年第二次標地作業，議員施志昌則問大巨蛋選址利多，是否帶動標價；地政局長曾國鈞回應，擔心標不出去，因為房地產景氣不好。

地政局也補充，市府投入開發水湳經貿園區重大公共建設超過五○○億元，包括目前尚有借貸及預計支出需償付，由於園區土地開發以財務自償與公共利益為原則，區段徵收開發完成後的配餘地，皆依法辦理公開標售作業，所得款項除用於償還開發融資借款，降低利息負擔，如有盈餘則可挹注市政重大建設，這是全國一致性的作法。

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