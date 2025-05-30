新北補助款刪逾30億 劉和然：研擬備案

2025/05/30 05:30

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕中央刪除地方政府一般性補助款，衝擊部分縣市財政，新北市副市長劉和然昨天表示，新北被砍了卅多億元，教育、社福首當其衝；此外，市長侯友宜已召開專案小組研擬因應之道，呼籲中央趕快把這筆錢放下來，照顧每位民眾。

市府：衝擊弱勢童午餐、社福

劉和然接受廣播專訪，他指出，這筆錢是用於弱勢學童的營養午餐或弱勢族群的社福補助，對稅收好或不好的縣市已造成不同程度影響，畢竟有的縣市仰賴中央一般性補助款佔整體財政五、六成以上，貿然刪除可能造成朝野之間產生不信任。

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他說，雖然現在中央沒有把話說死，要等釋憲之後再看情況，但新北市被砍了卅．四四億元補助款，除了持續向中央反映，市府已召開專案小組研議因應。

另外，全台大罷免浪潮，新北市六位國民黨立委包括洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，第二階段連署書皆已完成送件；劉和然認為，罷免成功與否取決於投票率，目前看到地方民眾的反應，反對罷免多於贊成，現在看起來支持民代不被罷免的人很多，但這些人要不要出來投票很關鍵。

新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華昨天率黨團議員抗議行政院統刪地方補助款；民進黨團回應說，追根究底就是國民黨、民眾黨在立法院亂刪除預算所導致，「當時不阻止這些爛委失控，現在才想到孩子跟弱勢族群？」民眾不會再被騙了。

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