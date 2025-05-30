三峽、汐止、泰山、新莊 增140路邊收費車格

2025/05/30 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕都會區停車位一位難求，但部分路邊空間卻遭私人佔用，新北市府交通局停車營運科長許芫綺指出，為有效利用道路空間、改善長期被車輛或廢棄車佔用亂象，針對三峽、汐止、泰山、新莊區部分路段勘查，從六月一日起新增一四○個路邊汽車停車格並且納入收費管理，維持停車秩序。

六月起實施 解決佔用亂象

許芫綺表示，六月一日起納入收費的路段，包括泰山區莊泰路、新莊區福營路、三峽區長泰街七十八巷底、介壽路三一一巷底水防道路、汐止區茄安路，這些路段沒有明確的停車規劃，常被當成私人車位，不但影響市容也不便民眾停車，因此針對這些路段訂定不同收費方式、時段，讓資源使用更公平。

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訂定不同收費方式、時段

至於收費方式，她說，泰山區莊泰路、新莊區福營路收費時間是週一至週五早上七點到晚上八點，每小時廿元；三峽區長泰街七十八巷底、介壽路三一一巷底水防道路收費時間為週一至週五早上七點到晚上六點，每四小時卅元；汐止區茄安路收費時間為每週一至週五早上八點到晚上六點，每次六十元。

另外，新北市YouBike騎乘人次逐年穩定成長，交通局簡任技正吳政諺指出，市府與公有停車場業者、微笑單車公司合作，選定在汐止、林口、土城、淡水區各一處立體停車場增設簡易代辦服務中心，提供退費、遺失物招領、協助投保公共自行車傷害險及忘記密碼等操作教學服務，六月一日起試營運，營運時間為每日上午十點至晚上七點。

吳政諺表示，新北各區都已建置YouBike租賃站，目前捷運三重站、板橋市民廣場地下一樓及新店區捷運大坪林站都有YouBike服務中心，六月一日起再新增汐止區智興立體停車場、林口區停三立體停車場、土城區金城立體停車場及淡水區水碓立體停車場各一處簡易代辦服務中心。

交通局補充，禁止酒後租借、騎乘YouBike、電動輔助自行車，違者依法開罰一千二百元至二千四百元罰鍰並停權二年，停權期間禁止租借全國YouBike。

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