淡海輕軌機廠導覽 暑假加開4場次

2025/05/30 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕探訪淡海輕軌維修基地的機會難得，新北大眾捷運公司指出，「OPEN淡海機廠導覽活動」獲得親子熱烈響應，迄今已有三千多人次參訪，因應暑假即將到來，將加開七月五日、十九日、八月二日、十六日下午二點到五點共四梯次導覽，總計三二○個名額，每人票價四九九元，五月卅一日上午十點開放線上報名。

31日上午10點線上報名

捷運公司指出，機廠導覽活動由淡水在地走讀品牌「旅學堂工作室」的講師帶領，穿插繪本「閉上眼睛一下下」主角的故事線，設計一條兼具想像力與知識性的探索路徑，可近距離觀察車輛日常保養流程中的重點工序，例如「加砂」、洗車等。

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捷運公司表示，活動中融入交通安全、低碳運輸、能源管理等知識主題，現場還有獨家周邊商品販售與手作，例如輕軌許願星砂瓶、彩繪輕軌列車造型擴香石、鐵路道碴、造型香氛蠟燭等，活動報名資訊到捷運公司官網、官方粉專查詢。

捷運公司補充，與插畫家「幾米」團隊再度攜手，推出「輕旅行」主題周邊商品，現場購買幾米聯名商品單筆消費滿七百元，即贈聯名「隨心輕旅行」或「金彩有魚」悠遊卡一張，送完為止。

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