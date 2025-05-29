高雄韓團拼盤演唱會 週六交管、捷運加密

2025/05/29 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕KT POP拼盤演唱會本週六（卅一日）將在世運主場館開唱，高雄捷運為疏散人潮，規劃加班車，班距可達三分鐘一班。

「KT POP」號召韓國全能演員池昌旭領軍IVE等七組男、女團及歌手同台，適逢端午連假，高雄捷運準備加班車，演唱會散場後，以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達三分鐘一班，並提醒旅客三分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車；當日末班車於午夜十二點由各端點站發車。

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高捷公司將動員超過百名人力投入疏運作業，提醒歌迷散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道，由三號出入口進站。

此外，陳奕迅演唱會其中三場，順延至五月廿九日至卅一日，連續三天在高雄巨蛋開唱，只要搭乘捷運到巨蛋站，就能聽見歌王親切的台語問候；美麗島站光之穹頂「鳳翼天翔」投影秀結束後，也有限定放映的「FEAR and DREAMS」花夢光影秀，伴隨陳奕迅爽朗歌聲，讓歌迷有沉浸式體驗。

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