計程車繞行爭權益 高雄航空站︰研擬可行方案

計程車緩速繞行高雄國際機場，並按喇叭表達訴求。（記者洪臣宏攝）

2025/05/29 05:30

〔記者洪臣宏、劉禹慶／綜合報導〕高雄國際機場禁止非排班計程車進入搭載預約乘客，引發計程車司機不滿，七、八十輛計程車昨天緩速繞行機場，並按喇叭表達抗議，疾呼政府應盡速修法開放。

非高雄機場排班司機在網路上號召，他們不滿「被限制進場載客」、「忽視乘客搭車權益」，允諾公聽會也跳票，因而展開「捍衛權益」行動。這次陳抗未事先申請，近八十名警力在機場內外道路維持秩序，昨天下午計程車司機井然有序繞行機場數圈，平和表達訴求。

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王姓Uber司機不平地說，同樣都繳稅，為何他們無法進入機場載客，已經有多位司機被開罰九千元，引爆不滿；石姓司機表示，外國旅客到高雄不能預約Uber，堪稱「國際笑話」。

高雄國際航空站表示，是否開放更多計程車載客，民航局以維護旅客權益及機場營運秩序為原則，將盡速研擬可行方案及配套。

此外，澎湖後寮天堂路園區二十日起展開電動接駁車試營運，公告自哈密瓜候車亭東北側入口至天堂路旁停車場等區域禁止汽機車進入，引發旅遊業者反彈，並揚言開車「衝入」，後寮社區發展協會願與旅遊業者協調，達到雙贏局面。

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