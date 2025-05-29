岡山樂群村修復設計 爭取中央補助

岡山樂群村在日治時期為海軍航空隊軍官宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出的門戶設計。（記者蘇福男攝）

2025/05/29 05:30

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山樂群村為高市唯一聚落建築群，全區共有卅五棟建築，原屬國防部權管建物，今年已由高市文化局代管，文化局預計今年底完成保存及再發展計畫，爭取文化部全區規劃設計經費三六○○萬元，先進行規劃設計作業。

岡山目前保有醒村和樂群村二處眷村，走過顛沛流離的戰後年代，也發展出岡山獨特的空軍眷村文化特色，其中樂群村在日治時期為海軍航空隊軍官宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出的門戶設計。

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二戰結束後，國民政府來台，空軍官校、空軍通訊電子學校和空軍機械學校等在岡山復校，樂群村同時是訓練司令部司令、副司令、機校校長、空軍資深要員、空戰英雄的住所。

從日治到國民政府時期，樂群村都是空軍將官住宿使用，保有綠意及獨門大院的設計，且緊鄰岡山鬧區，是岡山重要文化景點。

文化局指出，樂群村卅五棟眷舍，原十六棟指定登錄為古蹟、十棟歷史建築，因古蹟和歷史建築修復各有不同法規規範，且經費龐大，個別建物修復很難將樂群村視為完整街廓，因此將樂群村登錄為《聚落建築群》，獲文化部同意，成為高市首處的聚落建築群。

立委邱志偉表示，樂群村量體龐大，在規劃設計後，針對全區的修復能有更透徹的計畫，將全力爭取文化部經費，加速推動修復進度。

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