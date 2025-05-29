觀光署補助500萬 旗津風箏節7/26擴大舉辦

今年旗津風箏節獲交通部觀光署補助五百萬元，將擴大舉辦，盼吸引遊客回流。（檔案照，記者葛祐豪攝）

2025/05/29 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據交通部統計，去年旗津風景區遊客數為四八五．二萬人次，比前年減少四十萬人次，已連續兩年下滑；在民進黨立委賴瑞隆爭取下，今年「旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，交通部觀光署允諾補助五百萬元擴大舉辦，盼吸引遊客回流。

遊客數連2年下滑 賴瑞隆協調補助

旗津風箏節自二○二二年舉辦以來，繽紛的大型風箏展演與海岸風情，受到遊客喜愛，每年吸引數萬人潮；賴瑞隆昨天與交通部觀光署長周永暉召開協調會，順利爭取補助五百萬元。

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風箏節4天 氣墊水樂園增為6天

賴瑞隆指出，今年旗津風箏節將擴大舉辦，風箏節活動安排於七月廿六日、廿七日與八月二日、三日兩週的週末共四天，氣墊水樂園活動除了這四天外，還延續到八月九日、十日，總計六天，預估將吸引超過十六萬人次遊客，創造逾一億元的效益。

夜間規劃夜光風箏展演、火舞表演

高雄市觀光局指出，今年活動將邀請國內外專業風箏團隊，帶來卅公尺以上的巨型風箏，並設置六座以上大型戲水氣墊設施，讓親子消暑一夏；夜間還有夜光風箏展演、火舞表演，加上在地美食、深度小旅行等周邊活動，盼延長遊客停留時間。

旗津是高雄知名景點，但觀光人數連續兩年衰退，去年的風箏節更遇到凱米颱風攪局，旗津沙灘花了不少時間復原，打亂遊客出遊計畫，旗津商家期盼今年人潮能回流。

陳姓男大生表示，風箏節已經辦了三年，要更有創意，否則就沒新鮮感；王小姐則說，旗津交通比較不方便，搭渡輪在大太陽下排了近一公里，希望能改善。

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