高雄夏祭新鮮市 鳳荔季明打頭陣

農業局攜手綠色友善餐廳，以高雄水果入菜，推出夏季限定特色料理。（記者陳文嬋攝）

2025/05/29 05:30

農業局拍賣水果藝術品宣傳暖身 6月底金煌芒果季接棒

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行銷高雄農產業的「高雄夏祭新鮮市」即將起跑，五月三十日由鳳荔季打頭陣，昨天推出水果精品拍賣暖身，其中旗山香蕉二十五盒拍出四．六萬元高價最受矚目；整體行銷除了優惠活動，產地買農產好康多，搭配一日農夫輕旅行，讓民眾好吃又好玩。

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8月舉辦大崗山龍眼蜂蜜文化節

高雄好山好水、物產豐饒多元，農業局昨天攜手各區農會聯合行銷「高雄夏祭新鮮市」，由鳳荔季率先於五月三十至三十一日在大樹姑山倉庫登場，金煌芒果季則於六月二十八至二十九日在凹仔底神農市集舉辦，接續還有八月大崗山龍眼蜂蜜文化節、九月旗山香蕉文化節接力。

鳳荔季推一日農夫 大樹輕旅行

鳳荔季推出農特產品鳳荔品嘗、農特產品十元限時優惠搶購，還有鳳荔FUN藝秀、美食饗宴、手作工作坊、好康集點等，活動合影追蹤標註公所臉書按讚可獲好禮，更搭配一日農夫活動，推出大樹輕旅行。

農業局昨天舉辦水果藝術品拍賣會，並攜手多家綠色友善餐廳，以高雄水果入菜，推出夏季限定特色料理；副市長李懷仁化身拍賣官，拍賣玉荷包荔枝等四大農產，為活動暖身。

25盒旗山香蕉 拍出4.6萬高價

現場多人喊價搶標踴躍，其中旗山香蕉二十五盒價值一．六萬餘元，竟拍出四．六萬元高價，大崗山評鑑龍眼蜂蜜二十五瓶價值二萬元，同樣拍出四．六萬元，比當季最搶手的玉荷包荔枝二十五盒三．六萬元價格更好。

農糧署南區分署長賴明陽表示，正值夏季水果盛產，肯定高雄市創意行銷農產，讓消費者認識高雄優質水果一棒接一棒，品嘗高雄水果搭配蜂蜜，把握食當季、享在地，健康又美味。

李懷仁指出，高雄農產品質好，更是飲食的藝術品，以當季玉荷包荔枝為例，大家幾乎搶不到貨，可見高雄農產品受歡迎，「要搶要快、太晚沒貨」。

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