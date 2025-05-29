碩士漁民薛雍霖 乳牛小丑魚行銷14國

乳牛小丑魚的黑白紋路恰似乳牛，以時尚風在小丑魚界翻紅。（薛雍霖提供）

2025/05/29 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣「碩士漁民」薛雍霖，十年來靠著人工養殖小丑魚拿下神農獎，每年賣出十萬尾小丑魚到十四個國家，其中最熱賣的不是因為動畫「海底總動員」主角「尼莫」爆紅的「公子小丑魚」，而是擁有時尚黑白的「乳牛小丑魚」，由於薛雍霖養殖場就位於「乳牛村」，讓各界都說這真是「天作之合」。

薛雍霖說，「乳牛小丑魚」以黑、白為主，帶有新時尚的極簡風，平均每個月賣到十四國家的銷售量為二千多隻，約佔該養殖場的廿五％。最巧合的是，他的養殖場就位於福興鄉福寶村的酪農專區，旁邊都是乳牛場，福寶村也自稱是「乳牛村」，在乳牛村培育乳牛小丑魚，還是該場的銷售霸榜第一名，彷彿冥冥之中有來自乳牛界的力量加持。

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除了「乳牛小丑魚」、「公子小丑魚」以外，薛雍霖養殖場銷售第三名則是「大麥町」小丑魚，有著橘、黑、白的色澤，身上的小黑點就跟大麥町犬雷同，也獲得觀賞魚族群的喜愛。

縣長王惠美昨天參訪薛雍霖的小丑魚養殖場，對於在地子弟的薛雍霖，打造出從孵化、育苗、一直到成魚，一條龍的經營，採用科技養魚進行生產，給予高度肯定。

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