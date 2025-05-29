八卦山脈小黑蚊肆虐 彰縣將開防治會

縣議員楊子賢到八卦山脈跑行程時被小黑蚊（小圖，農業處提供）叮咬（大圖，楊子賢提供）。

2025/05/29 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈過去慘遭荔枝椿象肆虐，果農和蜂農生計大受影響，縣府結合地方公所祭出生物及農藥防治，獲得明顯的效果，但有民代對農業官員提問，同樣活動躍於八卦山脈，為什麼小黑蚊（台灣蛺蠓）肆虐二、三十年，至今越來越多？它已嚴重影響彰化八卦山脈沿線的觀光產業。

30年來數量越來越多 影響沿線觀光

縣府農業處長郭至善表示，縣府有成立跨局處小黑蚊防治小組，環境潮溼、生長青苔是小黑蚊好孳生的環境，他們會加強環境整理及宣導，以有效抑制小黑蚊，另外六月三日已邀集大學院校學者專家一起開會，尋找更有效解決方式。

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縣議員鄭俊雄說，彰化有「三害」即小黑蚊、流浪狗、台灣獼猴，其中又以小黑蚊最嚴重，縣府近來推「卦山兜兜圈大縱走」，很多參加的民眾跟他反應，被小黑蚊叮成「紅豆冰」，以後再也不敢參加。

農業處官員表示，小黑蚊和荔枝椿象的防治思維不同，就生物防治來說，荔枝椿象有天敵「平腹小蜂」，小黑蚊則無；適量使用環境用藥（蘇力菌、吡丙醚），可以迅速降低小黑蚊密度，但小黑蚊的藥劑比荔枝椿象貴三、四倍，難以根治又有抗藥性。小黑蚊的防治應配合環境管理、個人防護等綜合防治策略，不是只有靠噴藥防治，更要有地方公所、村里社區，環保局和城觀處的加入，共擬一套跨局處的防治策略。

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