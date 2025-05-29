中捷延伸彰化 改走中山路

中捷延伸彰化改採中山路方案路線圖

2025/05/29 05:30

中捷工程局辦公聽會 首度公布路線、車站增為4站

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中捷運綠線延伸至大坑與彰化段的綜合規劃與環評已進入期中階段，台中市政府捷運工程局昨天於彰化縣立圖書館舉辦公聽會，首度揭露路線與站體調整，延伸至彰化段路線由原可行性研究中的金馬路線，調整為沿省道台一線中山路方案，彰化市境內的車站數也從原本三站增為四站，全長約四．三公里。

請繼續往下閱讀...

彰市境內4.3公里 核定後9年內完工

台中捷運局表示，新增車站是為未來與彰化輕軌轉乘預留空間，並擴大服務彰化市區人口。整條中捷延伸線共設八站，採高架設計，包含大坑段兩站、台中烏日兩站及彰化市四站，總長約九．九四公里。

G20a站將成與彰化輕軌轉乘節點

彰化段路線自烏日高鐵特區出發，經成功嶺穿越烏溪後進入彰化市。站點規劃依序為G19a站設於金馬東路與彰興路口、G20站在中山路三段與金馬東路口、新增G20a站設於台化廠大門口附近，未來將成為與彰化輕軌的轉乘節點，最後於台化廠區內設置G21站，鄰近台鐵路線，強化跨運輸接軌。

捷運局指出，站位及路線調整考量地區發展與用地取得風險，烏日段也從榮泉路改走中山路三段與環河路，避免穿越住宅區。烏日段G18、G19站位也重新檢討，以提升設站效益與都市發展潛力。

彰化市長林世賢與多位縣議員出席會議，關切路線進入中山路恐加劇交通壓力、台化廠區土地是否已取得共識，以及捷運規劃十五年仍無實質進度，對通車時程表達質疑。

台化初步同意讓捷運穿越

台中捷運局總工程司黃國書回應，路線優化是為提升自償率及整體效益，目前預計年底完成綜合規劃，明年送交通部審議，並同步推動環評與都市計畫變更，若順利通過行政院核定，將於九年內完工，其中四年用於設計與用地取得，五年進入施工。

彰化縣政府建設處長陳昌茂說，捷運進入彰化市與彰東擴大都市計畫息息相關，雙案整合後將強化都市發展可行性。至於台化部分，初步已表達同意讓捷運穿越，但希望都市計畫能完整呈現未來土地使用規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法