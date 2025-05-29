埔里盆地3台灣特有種 啟動跨域保育

林保署南投分署28日召開「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」，商討台灣特有種魚池琴蛙、纖維蜻蜓、台灣白魚的跨域保育。（林保署南投分署提供）

2025/05/29 05:30

保護魚池琴蛙、台灣白魚及纖紅蜻蜓棲息溪流及農田濕地

〔記者陳鳳麗／南投報導〕林保署南投分署昨邀集農業部生物多樣性研究所等相關單位，就侷限在埔里盆地的台灣特有種魚池琴蛙、台灣白魚及纖紅蜻蜓等物種，召開保育推動平台會議，啟動保育跨域合作，期望結合產、官、學及在地社區，透過公私協力保育這些物種棲息的溪流及農田濕地，以利繁衍。

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林保署南投分署昨日召開「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」，邀集生物多樣性研究所、觀光署日管處、經濟部水利署、台電與在地社區等相關單位開會，研商如何合作保育只出現在埔里盆地的魚池琴蛙、台灣白魚和纖紅蜻蜓。

林保署南投分署指出，魚池琴蛙、台灣白魚及纖紅蜻蜓只分布在埔里、魚池地區，其中魚池琴蛙今年三月才由台灣師範大學與生物多樣性研究所共同發表為新品種蛙類，且為台灣特有種，牠是台灣唯一會構築泥窩的蛙種，其對棲地條件極為敏感，該分署與生物多樣性研究所、台北市立動物園，已合作進行域外保種、族群調查與棲地評估，並選定日月潭部分潛在濕地進行拓殖，昨日會議中也進一步研議後續棲地保育策略。

至於僅分布在魚池和埔里一帶的纖紅蜻蜓，係二○一三年發表為台灣特有種，分署已與暨大和新故鄉文教基金會合作，展開長期資源調查、監測與保育行動，

考量鄰近農墾地開發頻繁，及極端氣候造成乾旱，昨也就這兩個因素討論如何加強保育。

至於台灣白魚部分，目前只分布於埔里的眉溪下游支流，會議中也針對保留或擴大農田濕地面積進行研商。

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