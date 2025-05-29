基隆營養午餐 竟有小強、異物

2025/05/29 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山高中去年營養午餐肉品內發現針頭，引起家長疑慮，市府訂了營養午餐自治條例，但民進黨市議員張顥瀚、陳宜等多位議員昨指出，今年四、五月共發生四次午餐有異物，最近一次是雞丁有「小強」，叫家長如何放心？市府表示，都有前往學校稽查、限期改善，廠商記點處分，也會定期溯源稽查。

民進黨市議員昨天上午聯合質詢，張顥瀚、陳宜、曾怡芳指出，去年十一月中山高中發生團膳午餐的肉裡有二公分注射針頭，同一家團膳廠商今年四月廿四日，提供給學生的麵食發現一顆石頭、五月六日的豬肉上有殘留毛髮、五月八日菜脯蛋裡有蟲蟲，最近一次五月十九日中正國中午餐裡有整隻的小強，其他學校也傳出餐食裡有菜瓜布、鋼絲等異物，如何讓家長接受？

請繼續往下閱讀...

教育處長徐嬿立表示，教育處和衛生局都有檢視及稽查學校餐廳環境衛生，違規廠商記點處分，並要求業者提出改善措施。對學校午餐食材供應商及團膳廠商，每年有二次不定期稽查，發生重大食安事件稽查結果列入後續招標評選的依據，未來也再加強跨縣市聯合稽查機制。市長謝國樑表示，會依照午餐自治條例嚴格執行，希望能夠引進更多、更好、更有經驗的廠商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法