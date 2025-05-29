基隆2千戶社區 3.5小時沒公車

基隆市公車招募駕駛，即日起報名。（記者盧賢秀攝）

2025/05/29 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車處司機員額不足，有車沒人，導致路線班次延誤。市議員連恩典昨在市長施政總質詢時指出，幸福華城和台北大鎮有二千多戶，R八六線公車從上午十一點半到下午三點沒有公車，希望公車處能夠增班。基隆市公車處表示，今年將招募四十名駕駛，即日起至六月十日開放報名，預計八月放榜，會適度評估增班。

公車處將招募40名駕駛

基隆市議會昨施政總檢討聚焦公車營運、跨域路線及駕駛待遇等問題；連恩典指出，幸福華城和台北大鎮有二千多戶，假日R八六路線下午有三個半小時沒有公車，希望公車處能夠增班。

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公車處長鍾惠存表示，因司機缺額及工時問題，R八六假日只有十二班，目前正在招募駕駛，預計正取四十名、備取廿名，八月底放榜，會適當評估增班可行性。

此外，一名婦人前晚九點在安樂區行政大樓公車站牌，招手基隆客運七八七路線回壯觀台北社區，司機卻未停車，她氣得花一百元搭計程車追客運，直到在社區站牌攔問客運司機為何過站不停？司機稱未看到她招手，雙方爆發口角。

基隆客運基隆站表示，平時要求司機不要脫班、過站不停，也請民眾招手時手勢要明確，不要舉一半，減少爭議發生。

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