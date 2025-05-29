北市低碳旅遊獎勵業者 挨批誘因不足

北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，昨向北市議會法規委員會報告。（記者甘孟霖攝）

2025/05/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市觀光傳播局配合台北市淨零排放管理自治條例上路，訂定低碳旅遊獎勵辦法提報議會，以獎狀、獎金等鼓勵業者申請認證。法規會昨審查，議員認為定義不明，且北市有六百家業者，一．四萬從業人員，獎勵預算僅編廿萬元，誘因不足，退回報告案；觀傳局表示，會視申請狀況籌措財源。

獎勵預算僅編20萬元

觀傳局制定「台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法」預計九月收件，獎勵卅家業者或人員；觀傳局長余祥表示，低碳旅遊為減少碳排放、促進環境永續的旅遊方式，獎勵遊樂業、旅館業及其受僱人員。今年編廿萬元，以獎狀、獎座及獎金等鼓勵業者申請低碳認證。

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不過，議員紛紛提出質疑，李芳儒表示如何確定低耗能？陳宥丞也說，低碳旅遊如何定義？是否有量化標準？許淑華表示，金額高才有鼓勵作用，否則只有需顧形象的大飯店才會爭取，獎項應跟國際接軌，否則淪為「自嗨認證」。

洪健益說，六百多家業者競爭卅個名額，一家才六千多元，還不包含獎牌、獎座製作，最終恐無成效。

召集人林杏兒裁示先退回報告案，請觀傳局提供相關公告內容後，擇期再至議會報告。觀傳局表示，目前先公告辦法，若業界迴響踴躍，會再籌措財源。

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