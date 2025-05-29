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    強化反應 北市擬辦高齡安全駕駛課

    連日來多起高齡長者駕車交通事故引發重視，台北市交通局研擬開辦高齡駕駛安駕課程。（資料照）

    連日來多起高齡長者駕車交通事故引發重視，台北市交通局研擬開辦高齡駕駛安駕課程。（資料照）

    2025/05/29 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕連日來多起高齡長者駕車交通事故引發重視，台北市交通局指出，北市高齡駕駛事故比率有逐年增加趨勢，已與中華民國汽車駕駛教育學會取得共識，待其研擬合適課程後，開辦高齡駕駛安駕課程。

    研擬駕照繳回鼓勵措施

    交通局在昨天的道安會報中指出，三年前建議交通部修法新增無照駕駛累犯刑責規定、比照酒駕及高風險違規行為加重罰則；目前交通部已在修法；配合中央及連日來議員們的建議，除了研擬駕照繳回的鼓勵措施，也接洽中華民國汽車駕駛教育學會開辦高齡駕駛安駕課程，由學會先研發客製化課程，含加強反應能力、車輛操作能力，及法規新知，以提升道路駕駛安全意識後，雙方合作辦理汽車高齡安駕課程。

    加強車輛操作能力及法規新知

    道安委員賴淑芳認為，一旦遇到暴衝狀況，多數人都無法在短短的幾秒反應煞車板的位置；長輩認知跟反應的過程需要更長，要教這些長輩在遇到類似的狀況，可以妥適因應。

    交通局長謝銘鴻表示，地方可以針對被扣照或好幾年沒開車的長者，加強實際道路駕車的反應，已跟汽車安全協會的理事長溝通，針對年紀較大高齡者研發強化在真實道路上反應的課程，避免踩錯油門、剎車，在場區內道路駕駛訓練，未來可從駕訓班試辦或開設實務的課程。

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