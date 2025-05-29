跨雙北機車族多 北市大同區交通死傷增

台北市今年一至四月交通事故整體死傷人數較去年同期低，但大同區卻增加，研判與跨橋雙北通勤機車族流量增加有關。 （記者劉信德攝）

2025/05/29 05:30

上、下班時段 機車流量增加逾2成 大同分局將加強科技執法

〔記者何玉華／台北報導〕台北市今年一至四月交通事故整體死傷人數較去年同期及過去三年平均低，大同區增加五十人的情形格外受到重視；北市警大同分局分析指出，與一月年貨大街人潮增加，三、四月間上、下班尖峰時段機車流量增加逾兩成有關，事故集中在民權西路、重慶北路、承德路、南京西路、台北橋上橋處等銜接新北市的路段，研判與跨橋雙北通勤機車族流量增加有關，除了交通工程改善，也加強科技執法。

請繼續往下閱讀...

整體死傷人數1295人 較去年同期低

台北市交通局昨召開道安交通會報，交通局說明，今年截至五月十六日整體死傷人數為一二九五人，較去年同期的二六四六人及過去三年平均皆低；但大同區整體死傷增加五十人，其他十一區則是低於前三年同期，但中正、松山、士林、北投、南港高於去年同期。

事故集中民權西路、重慶路口、台北橋

交通大隊長陳立祺表示，大同區事故以民權西路、承德路口，西寧與鄭州路口，民權西路、重慶路口為熱點，會再依交通事故狀況分析，以利精準、有效執法，使事故下降。大同警分局會後說明，與下班車流量比去年同期增加有關，事故多集中在連接往新北三重、蘆洲的台北橋機車道上橋處、民權西路、重慶北路、南京西路、鄭州路等路段，汽車事故沒有增加，機車事故增多。

大同警分局表示，一月舉辦年貨大街較去年延長四日，湧進兩百萬人次，較去年增加了四十萬人次，平均事故件數增高，二月已低於前三年同期；三、四月又增加，明顯受到下班車潮增加影響，經統計，三月上、下班尖峰時段，主要肇事車種機車，流量較去年同期增加超過九萬輛，超過兩成；四月份增加五千多輛，應是事故增加主因。

規劃降速、增設車道導引線等改善

警方指出，針對多事故路段已規劃降速、加上警語、增設車道導引線等改善工程，另加強見警率及機車動態違規取締，包括取締違規右轉、加強科技執法等，五月迄今已比去年同期降低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法