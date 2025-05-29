（台南）療育補助擴大 6/1起未滿18歲適用

南市兒童及少年療育訓練費用補助計畫，六月一日起補助對象從原本六歲以下，擴大至未滿十八歲。（南市社會局提供）

2025/05/29 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為照顧有長期療育需求的家庭，市府昨宣布自六月一日起，開辦「六至未滿十八歲兒童及少年療育訓練費用補助計畫」，補助對象從原本六歲以下擴大至未滿十八歲，提供更長期且穩定的療育支持。

市長黃偉哲強調，今年對台南而言是財政特別困難的一年，市府撙節各項經費支出，然為照顧有療育需求的家庭不因經濟壓力而中斷療育訓練，療育補助對象擴大至未滿十八歲兒少，落實台南照顧弱勢優先的精神。

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南市已訂有「發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」療育費及交通費，補助對象為未滿六歲的幼兒。社會局局長郭乃文說，過去療育補助對象為○至六歲兒童，實務上發現六歲以上的兒少仍有持續療育需求，且年滿六歲後的療育補助中斷後，對有療育需求的家庭可能造成經濟壓力。

新開辦計畫補助對象擴大為設籍南市並實際居住之六歲以上至未滿十八歲兒童及少年，且經醫師診斷證明有持續療育需求者。補助項目包括語言治療、職能治療、物理治療等非健保給付項目，每人每月最高補助四千元，低收入戶每人每月最高補助六千元。符合資格者可自六月一日起向戶籍所在地區公所提出申請，符合資格者補助可追溯至今年一月一日起，申請時備妥醫師診斷證明等資料。

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