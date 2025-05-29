（台南）虎頭埤水陸鐵人挑戰 「鐵人阿伯」代言

南台灣唯一「水陸鐵人」挑戰泳渡虎頭埤，邀「鐵人阿伯」蔡明宜（左二）為活動代言宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/29 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣唯一「水陸鐵人」挑戰泳渡虎頭埤活動，即日起開放報名。民眾可以單獨參加泳渡二○○○公尺或路跑四公里，或是兩項一起參加，搭配在地特色遊程、市集，將於十一月二日登場，廣邀民眾一起來感受水與綠的明媚風光。

泳渡2千公尺、路跑4公里

市長黃偉哲昨日為活動暖身宣傳時表示，虎頭埤有近一八○年歷史，是台南風景名勝，更因為是平地水庫，不用爬山越嶺就能到達，周邊設施包括涼亭、剛揭幕的蟋蟀生態館、吊橋、全齡式遊憩場等，適合大人小孩同樂，希望透過這樣的多元活動體驗，讓更多民眾認識虎頭埤的自然風光與歷史文化，虎頭埤泳渡成為南台灣泳渡活動第一品牌。

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活動11/2登場 即起開放報名

台南榮譽市民「鐵人阿伯」蔡明宜是台灣首位參加二○一八年瑞士超級鐵人、二○一九年墨西哥鐵人三項的完賽者。他到場代言活動並分享經驗談，平日訓練體能，以自己較弱的部份優先加強，鼓勵大家踴躍報名、勇於挑戰自我。

觀光旅遊局長林國華表示，今年活動升級，增加路跑，泳者僅需二人以上即可成行，南市觀光吉祥物「魚頭君」更將擔任今年泳渡活動領航員，為泳者加油打氣。活動即日起開放線上報名，至九月三十日截止，早鳥（七月三十一日前）報名更有優惠折一百元。

「水綠市集」有多家在地品牌與特色攤位，提供優質商品與美食。台南優質旅館民宿眾多，民眾可以留宿新化、新市或南科周邊，養足氣神隔日就近抵達活動場地，舒適又便利；新化周邊景點，新化老街、楊逵文學館、大目降文化園區等各有特色，值得順遊探訪。

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