竹市西大路停車場 議員質疑機電挪用

新竹市西大路停車場新建工程延宕多年，市議會昨前往考察，提出行車動線與機車格恐與汽車有碰撞危險等疑慮。（記者洪美秀攝）

2025/05/29 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市西大路停車場新建工程一波多折，本由前市府爭取中央前瞻經費興建，但因先前的承攬廠商工程進度嚴重落後，遭市府主動解約結算，後續再發包接續施工，目前施工進度約九十五％，市議會昨辦市政考察，多數議員針對機電疑是挪用恐違法，及停車場進出動線與西大路人車交織影響車流與安全，婦幼停車格和身障車格同顏色難區分及地坪不平整等情況提出質疑，要求市府與廠商改進，並對工程要拖到十月竣工，周邊居民無車位可停情形，籲市府提早因應。

交通處︰合法合規

市議員楊玲宜提到，西大路停車場工程已投入近三億經費，但有關機電設備因屬減項發包，非契約範圍，若擅自挪用或導致工程延宕，都可能有公產管理失當等相關刑責，市府應釐清責任並說明疑義。交通處初步回應一切合法合規。

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市議員林彥甫針對現場部分停車格位置會與行車動線產生碰撞疑慮，要求檢視並取消有事故風險的停車格。市議員鄭美娟則說，一般婦幼車格慣用粉紅色標示，但西大路停車場卻採與身障車格相同的藍色，加上婦幼車格空間不夠大，也讓孕婦或帶嬰幼兒者難下車。

新竹市政府交通處表示，該停管設備目前配合棒球場改善工程，暫無法使用，市府考量於不增加市庫支出的前提下，充分使用閒置停管設備，依公共財產管理原則，調度尚無法使用之棒球場部分停車設備，故無議員所述挪用或掏空情事。停七續建工程各項變更及施工內容，皆依採購相關法令及程序辦理。

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