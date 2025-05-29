國道一號設造橋交流道 6月底開施工前說明會

2025/05/29 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣爭取設立國道一號造橋交流道，獲中央核定，分由高速公路局辦理交流道工程、縣府辦理交流道聯絡道工程。縣議員廖英利昨總質詢關心進度；縣府交通工務處長古明弘答詢表示，交流道工程案已由高速公路局完成發包，預計六月底前召開施工前地方協調說明會；交流道聯絡道部分也預計六月底上網招標。

匝道工程已發包 預計2030年完工

古明弘表示，新增造橋交流道規劃設於原造橋收費站路段，配置為「北入、南出」匝道。交流道工程部分，已由高速公路局完成發包並於五月廿日與得標廠商簽約，高公局預計二○三○年完工；交流道聯絡道苗十四線拓寬部分，縣府交工務處預計二○二七年底完工。

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聯絡道苗14線拓寬 6月底上網招標

國道實施電子收費政策後，封閉造橋收費站公務便道，地方於二○一四年開始爭取設置造橋交流道，前行政院長蘇貞昌於二○一九年十一月間到苗栗視察交通建設，允諾全額補助。

經高公局提報建設計畫審議，於二○二三年九月間獲行政院核定經費約廿五．九五億元，包含用地拆遷費○．七一億元，全部由高公局國道基金支應。此外，苗縣府配合交流道興建，也辦理交流道聯絡道苗十四線拓寬工程，由公路總局全額補助二．六九億元。

另，縣議員黃芳椿昨質詢反映，銅鑼鄉健康照護園區開發案的地主農林公司，在廿多年前設置銅鑼科學園區時曾與佃農立下承諾書均未實現，佃農陳情希望縣府退回健康照護園區開發案，並要求農林公司與佃農之間的承諾達成共識時再送審。

縣長鍾東錦答詢表示，會規勸農林公司與鄉親做最好的溝通，讓事情圓滿落幕。縣議員温俊勇則指出頭份親子館人行道及停車場排水設施不良，請縣府相關單位盡速改善。

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