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    桃捷綠線潛盾機加一 拚2027貫通10條隧道

    潛盾機今從捷運綠線巧克力站出發，沿八德區介壽路地底向北往大湳站進發，挖掘長度一一三○公尺。（桃市府捷運工程局提供）

    潛盾機今從捷運綠線巧克力站出發，沿八德區介壽路地底向北往大湳站進發，挖掘長度一一三○公尺。（桃市府捷運工程局提供）

    2025/05/29 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線GC02標工程潛盾隧道全長十．五二公里，上下行線共有十條隧道，目前已貫通兩條，今（廿九）日又有一部潛盾機將自G03巧克力站往大湳站進發，預計明年四月完成逾一公里的隧道貫通。

    GC02標工程範圍自南出土段到桃園火車站，但不包括桃園火車站，市長張善政昨主持市政會議時表示，GC02標是綠線施工條件最嚴峻的標段之一，目前完成兩條隧道貫通，第三條也將展開掘進作業，潛盾機今天從巧克力站出發，沿著八德區介壽路地底向北往大湳站進發，挖掘長度一一三○公尺，而今年該標段七部潛盾機將全數啟用，全力加快進度，目標二○二七年完成上下行十條隧道貫通。

    市府捷運工程局指出，GC02標位於大漢溪上游，相較GC03標（G07站至北出土段），掘進過程會遇到更大的卵礫石，目前完成的兩條隧道貫通，遇到最大卵礫石直徑達九十公分，潛盾機直徑六．二四公尺，掘進速度依地質而有差異，平均每天可掘進三到六公尺。

    張善政表示，大湳站未來是三鶯線延伸八德與綠線的重要交會點，將串聯桃園與新北，讓八德、桃園市區直達鶯歌、三峽，以此延伸到台北市區，目前整體工程進度穩定，並會確保工程如期如質完工。

    桃園綠線捷運預計明年第一階段自G15b坑口站通車至G11藝文特區站，二○二八年將延伸至景福宮站，二○三○年主線全線通車。

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