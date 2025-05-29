祥安國小曲棍球隊 赴美比賽摘冠

祥安國小曲棍球隊勇奪第五十三屆加州杯國際曲棍球分齡錦標賽十二歲混合組冠軍。（祥安國小提供）

2025/05/29 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕平鎮區祥安國小曲棍球隊代表台灣，遠征美國參加第五十三屆加州杯國際曲棍球分齡錦標賽，以預賽四戰全勝，決賽四比一擊敗地主強敵美國加州飛鷹隊，校史首次勇奪十二歲混合組冠軍，昨凱旋歸國。

加州杯是美國歷史悠久的曲棍球國際賽事，祥安國小曲棍球隊去年參加全國中正盃曲棍球賽，獲國小甲組冠軍，取得進軍加州盃門票，隊員們本月廿四日至廿六日前往美國加州比賽，奪冠隊員共十二位。五年級隊員陳彥愷表示，球隊靠著團隊合作、耐心的傳球組織，串聯整體進攻，最後靠著堅強防守，拿到夢寐以求的冠軍，大家都非常高興；六年級隊員謝孟軒說，美國球場環境很好，大家練習都很投入，比賽之初有點緊張，過一會兒就慢慢適應，比賽結束時和對手握手，互送紀念品。

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球隊教練鍾騰葦表示，首場比賽因場地適應跟時差問題，選手們相對吃力，後面就逐漸發揮水準，接連取勝；他說，學校並無曲棍球場地，平常得到平南國中練習，上次學校參加這項賽事是九年前，這次出國比賽全由校長募集經費才能成行。

校長李錦富表示，孩子們為學校、桃園爭光，球隊部分學生畢業後，將升學平南國中及凌雲國中，繼續打球銜接；學務主任鍾榮朕說，自己從國中到大學都接觸過曲棍球，二○○六年到祥安國小服務，便與體育老師蔡政達一起成立球隊，小將奪冠讓他感到與有榮焉。

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