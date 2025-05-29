「溫媽媽」愛心粽 家扶志工連續24年送暖

桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續24年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

2025/05/29 05:30

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕「溫媽媽的粽子來囉！」端午節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務志工隊連續廿四年出錢出力「粽香送溫情」，近五十位平均年齡約七十歲的志工媽媽們，幾乎總動員、昨齊聚桃園家扶中心親手包製逾一千二百顆香氣四溢愛心客家粽，並將這份節慶祝福親自送扶助的弱勢家庭手中。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，中壢溫媽媽愛家服務志工隊現有六十多位「溫媽媽」，前天起陸續聚集至家扶中心，展開清洗粽葉、備料、炒餡等繁複前置作業，鍋碗瓢盆的框啷聲響徹至深夜，昨天清晨展開包粽重頭戲，直至中午，一顆顆飽滿又香氣十足的粽子陸續出爐，下午更調度六輛車，馬不停蹄地將這份心意送至地處偏遠的扶助家庭。

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服務志工隊長張秀娥是中壢溫媽媽愛家服務隊創隊元老之一，曾於二○○九年擔任隊長，因照料罹病先生而暫別志工行列，去年先生過世後，她逐步回歸團隊活動，並以七十四歲高齡再度接任隊長。

八德三元宮 送粽給社福團體

另方面，八德區三元宮昨天舉辦「關懷弱勢愛心送粽」活動；三元宮主委、議員呂林小鳳說，愛心粽捐贈活動邁入第七年，今年要感謝乾亨不鏽鋼公司董事長莊福順等善心人士攜手公益。

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