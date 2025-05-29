台鐵事故內壢塞爆 相關單位組LINE群應變

台鐵西部幹線在內壢路段沿線有自立、精忠、興仁、遠東等平交道，一旦發生事故，不知情通車族常原地等待。（記者李容萍攝）

2025/05/29 05:30

民代與鐵道局等官員現勘後設立 將各種狀況第一時間告知用路人

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵西部幹線桃園市路段自今年三月迄今發生至少七件事故，除影響旅客輸運，更因發生在通勤通學尖峰時段，加上台鐵公司疏於發布即時資訊或未派員於平交道前宣導人車改道，造成大塞車，民眾怨聲載道；市議員謝美英、立委魯明哲昨邀請相關單位現勘，現場會勘人員將組成「內壢後站交通疏導」LINE群組，加強應變各種狀況及第一時間告知用路人。

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後站路幅不大 防平交道周邊塞住

謝美英、魯明哲昨邀集交通部鐵道局、台鐵公司、鐵路警察局、市府交通局、中壢區公所、中壢警分局等單位，與自立、精忠、興仁、遠東等沿線平交道轄區里長進行現勘，盼各單位加強橫向合作和聯繫，改善內壢地區遇列車事故就塞爆的老問題。

謝美英表示，台鐵內壢後站路幅本就不大，平時就很塞，一旦發生列車事故，常讓不知情的通車族卡住平交道周圍大小道路，無處疏散。

謝美英舉例說，四月廿九日上午七點多，民眾紛紛反映中壢區莊敬路車流動彈不得，經查是遠東平交道發生事故，適逢上班上學交通尖峰時間，當時她即連繫中壢警分局加派警力協助疏通現場，後續仍有民眾反映，莊敬路到精忠街平交道沿途沒看到員警交管，車流嚴重回堵，經了解警力多佈署在事故平交道及車流更大的路口。

謝美英說，希望市府正視內壢人的心聲，因為平交道只要一但有狀況，沿線與平交道連動的路口「除了等，還是等」，鐵路地下化工程都還沒有正式啟動，現在就已如此，未來施工的許多年，大家怎麼辦？

交通局透過GPS定位 推播改道訊息

魯明哲建議，台鐵應成立調度平台，列車一旦出狀況，要立即通知各里辦、轄內議員服務處等協助廣播，疏散人車，市府也應對沿線號誌連鎖狀況設定改善，且交通號誌時制補償應幹道、支道並重，不能只做幹道。

與會的交通局官員表示，考量路上實體CMS標誌不足使用，交通局將於鐵路沿線透過GPS定位技術，在發生事故之際，讓有下載「桃園輕鬆GO」APP的市民，於經過該座標時由藍芽自動推播改道訊息，避開塞車路段。

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