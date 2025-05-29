徐榛蔚怨中央刪花蓮補助 議員嗆去找傅崐萁

民進黨議員張美慧認為立委傅崐萁在中央亂砍預算連帶影響地方補助，要花蓮縣長徐榛蔚「冤有頭債有主」去找傅崐萁算帳。（記者王錦義攝）

2025/05/29 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院在野黨通過要行政院自行刪減總預算六三六億，連帶影響給地方一般性補助款，花蓮縣將減少廿六億元，縣長徐榛蔚在議會認為將衝擊地方財政。縣議員張美慧回批「冤有頭債有主」，要徐去找亂砍預算的傅崐萁；議員楊華美則認為傅崐萁在立法院大刪預算，這件事情還是要回到立院源頭。

指議會若學傅亂砍 鄉鎮市也受創

無黨籍議員楊華美說，傅崐萁當縣長的時候，花蓮預算規模是一七一億，今年徐榛蔚是三二一億，如果學傅崐萁直接統刪一百億，不講原則、細節，要縣府主計處自己去想辦法，那鄉鎮市補助款一定會受影響，邏輯是一樣的，所以這件事情還是要回到立院源頭；縣議會多年來從來沒有為難過縣府預算，但之前光是礦石景觀稅，就被縣府抹黑說阻礙花蓮發展。

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民進黨議員張美慧說，中央對花蓮的補助款年年增加，花蓮縣總預算也是每年創新高，若用傅崐萁的邏輯，議會也亂砍，不讓縣政府說明、沒有充分討論，就直接大砍一百億元，議會仍可以對外說，議會雖砍了預算，但是花蓮總預算還是史上最高，不僅沒有減少，還比前一年增加。

張美慧表示，傅崐萁最近在大小場合，不斷地宣傳花蓮將新增一六一億元統籌分配稅，然後傅自行開支票說要提高敬老津貼、擴大長者計程車等，預算正式公文都還沒收到，傅立委就都分配好用途了？倒底是由傅立委分配運用一六一億元？或是花蓮縣政府？是誰在當家作主？要如何使用，卻沒有聽到身為縣政掌舵者徐榛蔚的論述。

徐：影響教育、社福及基本設施

徐榛蔚被問到「砍預算」，怒批中央違法刪除地方一般性補助款，要民進黨議員張美慧「不要當中央傳聲筒」，去年地震後花蓮縣府振興觀光，對團客、自由行都有相當多優惠補貼，也努力開拓航運，但「中央沒有全力幫忙」，且沒有交通就沒有觀光，雙方你來我往多次插嘴互嗆，氣氛火爆。

縣長徐榛蔚說，中央刪減各縣市預算嚴重影響教育設施、社會福利及基本設施支出，呼籲中央審慎評估，勿把問題轉嫁給地方承擔，影響基層生活，強調中央砍地方一般性補助，嚴重干涉地方自治，行政院刪減預算，卻要犧牲地方必要支出和福利來填補，對於花蓮縣的財政無疑造成雪上加霜。

民進黨議員張美慧。（張美慧提供）

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