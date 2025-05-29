花蓮特教生克服障礙 盧琮鈞獲總統教育獎

國立花蓮高級農業職業學校門市服務科一年級學生盧琮鈞（中）獲得今年總統教育獎肯定。（記者王錦義攝）

2025/05/29 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國立花蓮高農門市服務科一年級學生盧琮鈞，是位自小就面臨多重挑戰的特教生，卻不受身心障礙限制積極學習，透過運動、繪畫展現自我，以後天勤能補拙方式走出自己一片天，獲得今年總統教育獎肯定，讓媽媽張慧雯相當感動，希望透過兒子獲獎機會，鼓勵特殊家庭不要放棄任何希望。

勤能補拙 跆拳道摘金、繪畫奪冠

盧琮鈞一歲多時因意外造成胸前與手臂燒燙傷，面積達十四％，為二到至三度燙傷，從此身上留下明顯疤痕，後又被鑑定為發展遲緩，走路、坐臥、語言表達等方面都需要協助，不過母親張惠雯不放棄希望，一步一步陪著兒子接受早療，讓孩子像一般人「正常」生活。

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盧琮鈞肢體協調等發展雖不如他人，喜歡運動的他卻不願向命運低頭，常拿著球拍對著牆壁練習打球，國小中年級踏入跆拳道世界後，儘管身體條件不如一般孩子穩定，仍靠著後天努力練習，從無數次的摔倒中爬起，最後踢下縣長盃跆拳道比賽金牌與銀牌肯定。

特別的是，他還透過繪畫展現自我，雖然一開始投稿屢遭拒絕，卻從未放棄，直到二○一九年參加縣府舉辦「我有特『藝』功能」繪畫比賽，首度投稿便獲得佳作，讓他信心大增，隔年再以畫作《秋千帶我飛》勇奪冠軍。

花蓮高農就讀 勤學門市服務

導師洪美蓮說，盧琮鈞是位學習態度相當積極的學生，課堂上時常給予老師回饋、舉一反三問問題、認真學習門市服務的每項步驟流程，靠著後天努力讓學業成就超乎智能狀況，教職至今卅三年「盧琮鈞是她即使退休都會記得的學生」。

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