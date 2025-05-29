宜蘭童玩節慶30 史努比鴨成亮點

設計造型超萌的史努比鴨，是黃色小鴨及史努比的合體。（記者江志雄攝）

2025/05/29 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節邁入三十年，黃色小鴨設計人荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼，結合黃色小鴨與史努比元素，為童玩節設計全新作品史努比鴨，這件充氣裝置藝術長二十三公尺、寬十九公尺、高十八公尺，可望成為今夏熱門打卡勝地。

霍夫曼設計 黃色小鴨結合史努比

童玩節是宜蘭縣夏季旗艦活動，今年以「童心無限，童玩三十」為主題，訂於七月五日在冬山河親水公園開幕，為期四十四天。宜蘭縣政府文化局昨天舉辦記者會，代理縣長林茂盛、議長張勝德等人出席啟動儀式，共同揭開史努比鴨的面紗。

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戲水設施 有五層樓高時光城堡

今年童玩節戲水設施有五層樓高的時光城堡、精靈跳跳島、鯨奇冒險、穿越雨林小小海灣。展館部分有融合在地歷史與自然風景的「異時空探險─卡巴蘭傳說」，透過VR與體感互動技術打造沉浸式體驗；「奇幻樂園」則針對○至十二歲兒童設計的分齡遊戲區。國際演出邀請超過二十國民俗表演團體演出，活動開辦三十年來參與演出的國家累計一百國。

縣府文化局指出，史努比鴨融入二大作品元素，一個是紅遍海內外的黃色小鴨，另一個為經典卡通角色史努比，童玩節開幕後將在園區展示。造型超萌的史努比鴨為黃色系，屬於黃色小鴨及史努比的合體，被視為本屆活動新亮點。

新增星光票現場購買 售價100元

活動時間上午九點到晚間九點，今年新增的「星光票」，在晚間六點到七點開放現場購票，票價一百元，讓遊客在涼爽晚風中輕鬆玩，相關資訊及活動內容可上官網查詢，網址：https://www.yicfff.tw/。

童玩節在一九九六年開辦，去年遊客數五十三萬人次，三十年累計人數一千一百七十二萬人次。

童玩節今年邁入卅年。（資料照）

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