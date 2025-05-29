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    補助被刪 宜縣議員批藍白亂砍預算造成

    在野轟中央刪地方補助，宜蘭綠營縣議員批「裝睡的人叫不醒」。 （民進黨宜縣議會黨團提供）

    在野轟中央刪地方補助，宜蘭綠營縣議員批「裝睡的人叫不醒」。 （民進黨宜縣議會黨團提供）

    2025/05/29 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院統刪中央對地方的一般性補助款，宜蘭約有廿五．五億元被列為「未分配數」，國民黨不分區立委吳宗憲等人連日砲轟中央刪地方補助款違法。宜蘭綠營縣議員認為，罪魁禍首就是藍白立委亂砍預算。

    宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌昨天表示，根據財劃法，中央對地方的補助是得酌予補助，本就不是無條件義務，藍白陣營口中的「一般補助款不得低於去年」這項新條文，今年三月廿一日才修法公布，如何要求一月底已通過的法定預算「溯及既往」？這種法律適用邏輯，如果不是誤會，那就是誤導。

    民進黨另名縣議員呂惠卿說，藍白立委不是針對問題檢討預算項目，而是粗暴「統刪」，把原本應該審慎審查預算的職責，變成空白授權。縣議員謝燦輝說，當初藍白號稱刪預算刪到人民有感，如今人民不但有感而且很痛，現在卻又靠媒體帶風向。

    吳宗憲回應，屬於法定預算的一般性補助款，民進黨政府做到一半突然說不補助，違反信賴保護原則；依據總統府公報顯示，財劃法與一一四年度中央政府總預算是同一天於三月廿一日公告，宜縣綠營縣議員搞錯時序，盼議員不要隨便聽信網紅律師錯誤資訊，並回酸民進黨議員讓中央集權又集錢。

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