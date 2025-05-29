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    屏東繳費停車柱 一年半就壞

    屏東縣智慧型停車格上路不到一年半，不少繳費停車柱禁不起日曬高溫而損壞。（記者葉永騫攝）

    屏東縣智慧型停車格上路不到一年半，不少繳費停車柱禁不起日曬高溫而損壞。（記者葉永騫攝）

    2025/05/29 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣智慧型停車格上路不到一年半，不少繳費停車柱禁不起日曬高溫而損壞，縣議員梁育慈要求縣府檢討，別讓線上支付無法達到效用，縣府交旅處長黃國維表示，將要求廠商在一個月內更新改善。

    梁育慈表示，屏東市大連路等路段智慧型停車柱面板焦黑泛黃且QR碼無法辨識，導致民眾無法快速繳納停車費，相當不便，也讓停車費無紙化新措施失去美意，降低民眾利用線上繳費意願。

    梁育慈指出，屏東縣智慧型停車柱實施至今約一年半時間，共啟用四一一格位，停車單開立數量破六十萬筆，有六萬一千多筆停車單未主動線上繳費，經第一次寄催繳單，其中的五萬多筆停車單完成繳納，目前積欠未繳的停車單還有一萬一千多筆，積欠停車費達三十九萬餘元。

    梁育慈表示，依資料顯示，恐怕仍有近一成民眾不熟悉線上繳費作業流程，如果第二次催告寄掛號信就要加五十元工本費，第三次就會開罰三百元，事涉民眾權益，她要求交旅處加強宣導，損壞的智慧型停車柱也盡快修復，別讓智慧停車造成民眾的不便。

    交旅處長黃國維說，屏東夏季陽光強烈，連廠商都沒有料想到會被太陽曬壞，縣府將要求廠商在一個月內完成修復。

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