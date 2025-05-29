《自治條例上路》屏東遛狗未繫繩 最高罰1.5萬

寵物外出時一定要牽繩，否則裁罰。 （屏東農業處提供）

2025/05/29 05:30

加強動保法規範 飼主帶寵物出門需使用箱籠及適當防護

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣動物保護自治條例昨天起正式上路，民眾外出遛狗如果未繫繩，經勸導不聽最高可罰一萬五千元，屏縣府農業處長鄭永裕表示，動保法對於寵物繫繩規定較寬鬆，因近來犬隻攻擊事件頻傳，縣府決定強化管理，要求飼主只要帶寵物出門一定要繫繩、使用箱籠及適當防護措施，否則就可能挨罰。

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縣府強化管理 防犬隻攻擊事件

鄭永裕說，現行動保法規定，動物出入公共場所僅有需七歲以上之人伴同規定，但實務上常見飼主帶犬隻散步，因未繫鏈繩引發追車（人）或是追咬其他動物事件，因此縣府制定自治條例，施行後若寵物未繫繩、使用箱籠或其他適當防護措施，遭檢舉且勸導不改善者將罰款一千五百元到一萬五千元，並得按次裁罰。

民眾未經許可 不得持有獸鉗

另外，農業部早在二○二二年修法公告，將獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、還有比特犬等六種犬，列為危險犬種，進出公眾場所前，飼主必須幫狗狗配戴嘴套，還要繫上不超過一米半長的牽繩，其中比特犬因為攻擊性較強，更被列為不得飼養及輸入的犬種。

農業處指出，公園等公共場所常見民眾帶著犬隻散步，這些犬隻雖然不是法定中的六種攻擊犬，但不管是大型或小型犬，突然失控衝出來，對於老人或小朋友都可能因驚嚇而造成受傷，所以縣府才擬定自治條例，經過縣議會通過後報請農業部核准，昨天正式公告實施，將動保法中沒有規範的部分再予以加強。

雇主未防移工食用犬貓 也受罰

農業處表示，除了遛狗應繫繩外，針對獸鉗也增加了規範，民眾未經許可不得持有，違者依自治條例最高可罰款一萬五千元，並且按次裁處，遭檢舉虐待動物拒絕動檢員進入稽查或雇主未防止移工購買、食用犬貓等，若查證屬實也會依照動保自治條例裁罰。

比特犬等危險犬隻外出不但要戴嘴套，牽繩也限定在一米半內。（屏東農業處提供）

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