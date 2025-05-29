綠島花1.2億修28年客輪 挨批可買新船

金門縣政府公船的「太武號」客輪去年除役，台東縣綠島鄉公所接受轉贈，卻得耗1.2億元維修。圖為今年3月太武號抵高雄港的畫面。（台東縣府提供）

2025/05/29 05:30

新船造價只要2億 議員質疑老船航行台東綠島間多花1倍時間

〔記者黃明堂／台東報導〕船齡廿八年、原本是金門縣政府公船的「太武號」客輪去年除役，台東縣綠島鄉公所接受轉贈，卻得耗一．二億元維修，相較之下，最近開航的新船造價兩億，還有政府補助六千萬元。議員王姷力說，這艘老船跑台東綠島要花一小時五十分，比新船多花一倍多時間，完全不符鄉親期待。副縣長王志輝說，太武號具抗浪性，可補足民船在冬季無法開航的問題。

請繼續往下閱讀...

鄉長：修舊船比買新船 期程短很多

太武輪為高雄中信造船廠建造，一九九七年出廠，主要為金門本島與烈嶼間的交通渡輪；二○○一年曾擔負金門、廈門小三通首航歷史任務，船齡迄今已滿廿八年，原本已除籍退役的太武輪，由金門縣府贈送綠島鄉公所，今年三月已接收，目前停泊高雄港準備維修。

綠島鄉長謝賢裕表示，接收太武輪客船，比起建造新船，不僅所需的繪圖、審圖、建造、測試等期程二到三年交船時間縮短許多，現有的一百九十二席座位，會改為五十席的豪華座椅，讓鄉民坐起來更舒適。

縣府：抗浪性強 冬季可開航

縣議員王姷力昨天在議會質詢指出，鄉公所評估修繕費用要一．二億，目前停泊在高雄港也要停泊費，且這艘老船跑的慢，台東到綠島就要一小時五十分鐘，新船只要四十分鐘，縣府協助公所接收老船，問題一一浮現，有負鄉親期待。她建議馬上開回綠島投入營運，開開看，如果真不行，就汰舊換新，把太武號沉入海底當鋼鐵礁。

副縣長王志輝說，其實這艘船還很好用，所以可以金門開到高雄，雖然跑的慢，但抗浪性相當強，在冬季一般民船無法開時，它可以上場，所以還是很有功能的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法