嘉義高中職校園使用手機 四成五主張自律

嘉義地區高校聯盟調查發現，約四成五學生贊成由學生自主管理手機。圖為某校生上學，就得將手機放進養「機」場。（資料照）

2025/05/29 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕教育部日前公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，徵詢各方意見。嘉義地區高校聯盟調查發現，約四成五學生贊成由學生自主管理。

學生：自行制定管理規範及懲處辦法

昨天一場座談會上，嘉縣兒童及少年諮詢代表、嘉義高工學生林鈺涵認為，手機是學生的財產，為何不能自己管理？她主張由學生自行制定管理規範及懲處辦法，培養學生自律及負責任的能力。

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據嘉義地區高校聯盟日前針對十五所高中職學生發出逾五百份問卷調查，約五成贊成由各班依據狀況自行管理，約四成五贊成由學生自主管理。

這場座談會，由立委蔡易餘邀集教育部官員、嘉義地區學生代表在桃山人文館舉行。教育部代表指出，校園手機管理已實施多年，是因各校各班的管理方式不同，因此修正二○一九年公布的行動載具使用管理規範，確保學校經親師生討論程序，訂定更細緻及符合教學現場的手機管理規範，且無論集中保管或分散管理，只要全校能有一致性管理即可，草案還在意見徵集中，尚未定案。

嘉義高中班聯會長戴逸安表示，親師生三方會議、校務會議中的學生代表人數相對弱勢，學生聲音常被忽視，建議成立相關委員會，讓學生能充分表達意見。

嘉中班聯會學權長馮宥銓認為，手機管理規範能否落實仍視老師態度而定，校務會議如何進行及手機管理權責歸屬等問題，教育部應清楚規範。

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