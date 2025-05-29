「燕你好好板」接住鳥糞 嘉義鳥會大放送

嘉義縣梅山鄉大南國小安靖分校燕子在走廊築巢，衍生一地鳥糞困擾。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/29 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕燕子喜歡在屋簷下築巢，甚至登堂入室飛入民宅築巢，鳥糞成了屋主夢魘。林業署與台北市野鳥學會合作研發防水的「燕你好好板」，可在燕巢外接住鳥糞，徹底解決鳥糞的困擾，目前嘉義縣已裝了一百多塊，以學校為主，成效不錯，嘉義地區有需要的民眾可向嘉義縣、市野鳥學會及林業署嘉義分署或鰲鼓濕地生態展示館免費索取。

燕子築巢好兆頭 糞災傷腦筋

嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺指出，燕子喜愛在屋簷下築巢，但鳥糞造成地面髒亂，讓人頭痛。不過由於大家普遍認為燕子來家築巢是吉祥的象徵，大多不會驅趕，但滿地鳥糞讓人傷透腦筋，甚至走過時，還有遭到鳥糞「空襲」之虞，可說叫人愛恨交加。

請繼續往下閱讀...

林業署與台北市野鳥學會以和燕子和諧共處為宗旨，開發「燕你好好板」，其造型簡約輕巧，圖案醒目可愛，安裝快速方便，可洽鳥會由專人指導安裝，不必擔心干擾到燕子的繁殖，裝上「燕你好好板」後就可以接住鳥糞，不用再擔心一地鳥糞或鳥糞從天而降，目前嘉義縣已裝了一百多塊，以學校為主，獲得不錯的迴響。

板底放置替換紙張 效果好又便利

梅山鄉大南國小校長謝世達表示，該校安靖分校生態很好，蝙蝠、燕子都喜歡來棲息，由於燕子需要一個能保護自己和幼鳥免受風雨的環境，所以對築巢這種情況多半友善以待，只是鳥糞問題較為棘手，曾嘗試用斗笠接鳥糞，現在用「燕你好好板」，底下放置廢紙、舊報紙髒了或排遺量多了，輕鬆就能替換，效果好又方便。

陳建樺說，「燕你好好板」安裝不難，既能接鳥糞，也能保護下方空間不受鳥糞空襲污染，嘉縣野鳥學會響應今年林業署擴大推廣，歡迎民眾索取。

林業署嘉義分署表示，除了開放民眾免費索取「燕你好好板」，也邀請民眾一同參與今年「家燕繁殖地圖網」製作，只要發現家中及周遭有燕子到訪繁殖，打造燕子友善築巢環境，歡迎回報築巢情況與大家分享。

學校找嘉義縣野鳥學會裝設「燕你好好板」。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法