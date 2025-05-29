房屋稅2.0 雲林估增收1.2億

2025/05/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕房屋稅新制今年起上路，許多民眾未在期限內完成戶籍登記，稅額增加一倍之多。雲林縣稅務局長李俊興指出，戶籍登記日展延至六月二日，另一一四年度房屋稅全縣約十萬多戶受影響，稅收增加一．二億多萬元。

四月底民眾陸續收到一一四年期房屋稅繳款書，一名歐姓民眾稅額從五千多元變一萬多元，上網查詢才知房屋稅2.0規定，自住房屋要有人設籍。雲林縣議員李明哲接獲民眾陳情，昨天在議會表示，接獲許多民眾陳情表示要怎麼補救？以及戶籍異動是否會影響民眾權益？另針對外漂鄉親繼承鄉下老家、農用房屋，不符合自住房屋新規定，形同懲罰單身，希望稅務局向中央反映，爭取合理條款。

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李俊興指出，房屋稅2.0去年七月上路，今年五月首次開徵，其中對民眾影響最大是自住房屋須有屋主本人或配偶或直系親屬至少一人在三月廿二日前遷入戶籍，並向稅務局提出申報，才能適用優惠稅率一．二％，若全國只有一戶且供自住，房屋現值在一八九萬二九○○元以下，稅率降為一％。

李俊興說，房屋稅2.0雲林影響戶數總計十萬三三八三戶，稅收增加一億二千四百萬元，考量許多民眾不知新制規定，財政部將戶籍登記及申報期限展延至六月二日。

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