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    《台中》中清路水湳天橋 今起夜間拆除

    中清路與大鵬路口的「水湳天橋」因設施老舊、使用率低，將功成身退拆除。（記者蔡淑媛攝）

    中清路與大鵬路口的「水湳天橋」因設施老舊、使用率低，將功成身退拆除。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/29 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區中清路二段與大鵬路口的人行「水湳天橋」，走過半世紀歷史，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間、影響行人通行與車輛視線，將功成身退，市府決定今天起四天進行夜間拆除，地方也發起告別感謝活動，懷念天橋陪伴通行長大。

    中清路水湳天橋是中清路唯二的天橋，拆除後將只剩曉明女中前的天橋，當地新平里長李良仁表示，水湳天橋矗立近半世紀，是老台中人的記憶，之前「做工的人」電影版也來天橋取景拍攝，形容天橋就像是老朋友，像青春某日悄稍離去；運動局專員吳宗學也說，小時候就讀天橋旁幼兒園，每天牽著阿嬤的手、走水湳天橋上學，就像一座冒險的小山丘，是童年上學的回憶。

    建設局長陳大田表示，市府今年四月啟動一個月試封閉作業，觀察市民使用影響甚微，決定正式拆除，之後將進行人行道拓寬、行穿線退縮及擴大行人停等區等人本設施優化；中清路從大鵬路口至經貿路一段，約五五○公尺長的沿線路口，也將花費七百萬推動無障礙斜坡道改善。

    目前全台中市天橋有一○三座，拆完後剩一○二座，目前無其他拆除計畫。

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