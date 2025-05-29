《台中》總質詢交鋒綠營 市長有誇棒有反駁

2025/05/29 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市議會昨天進行首日施政總質詢，市長盧秀燕與民進黨議員有多次言語交鋒，明批暗諷但也特意對民進黨議員說「你好棒」，並多次強調自己任期只剩下一年多，是「見證者」，總質詢第一天的攻防，為未來的質詢埋下變數。

昨天是議會本會期第一天總質詢，盧秀燕在總質詢開會前宣布大巨蛋地點，但遭民進黨市議員江肇國嘲諷宣布大巨蛋地點原本是很幸福，但決策草率，根本是在挽救民調；對於民進黨的質疑，國民黨議員朱暖英指出市府早就有準備；盧秀燕則是趁勢暗諷民進黨議員，指身為政治人物要為協助地方建設而不是阻撓，不要完成後就來蹭，她還特別祝質詢她的國民黨議員通通順利連任。

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而在下午接棒質詢的民進黨市議員張玉嬿、王立任等人詢問台中幣的存廢時，盧秀燕特別對張玉嬿等人說「你好棒」，認為議員問政專業認真，但當隨後陳雅惠質疑盧日前樹德國小旁新闢道路打通工程，明明某立委當一屆議員沒有建樹竟稱讚他有功勞，要盧秀燕行政中立，否則不管藍綠民代都會不開心，則引來盧秀燕當場反駁。

盧秀燕與陳雅惠交鋒，表示她剛才還大力感謝及稱讚王立任及張玉嬿，她「很公平」，「我是見證者」，因為市長不再選了，但若是講不對、是惡意她也毫不留情講真話，她是不分黨派都會稱讚，因為她從政三十年，「被她稱讚的人應該會覺得值得」，陳雅惠則不示弱，持續針對各項議題提出質疑。

對此，多位議員私下討論，質疑市長就被酸，還特別強調她也稱讚綠議員，接下來大家要質詢市長，還是要等著被稱讚？府會恐又將有一波攻防。

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