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    台中花博外埔園區 活化重新招商

    花博外埔園區閒置一年多，聯外道路用三角錐圍起來。（記者歐素美攝）

    花博外埔園區閒置一年多，聯外道路用三角錐圍起來。（記者歐素美攝）

    2025/05/29 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市花博外埔園區歷經與泰迪天地公司合約糾紛，農業局依促進民間參與公共建設法（簡稱促參法）進行協調，確認雙方契約已於去年終止，並完成場域點交，為了活化花博外埔園區，農業局已委託廠商將上網公告以ROT方式重新招商。

    花博外埔園區在二○二一年底，由農業局以OT（民間機構營運政府投資興建完成的建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府）方式，與泰迪天地公司簽下十五年合約，由業者經營號稱亞洲最大泰迪熊博物館的「小熊藝術村農創園區」，二○二二年十二月試營運，但因「智農館」無法取得使照變更遲遲未能正式營運，業者於二○二三年十一月一日宣布停業。

    農業局表示，因業者無意經營，雙方依促參法召開兩次協調委員會，確認合約已於去年五月十七日終止，另辦理場域點交，由於園區內部分植栽死亡，農業局依約向業者求償，若業者有異議須於五月底前提出，雙方再透過財政部促參委員會協調。

    為活化花博外埔園區，農業局依促參法於日前上網揭露外埔園區相關訊息，並已委託廠商擇期上網公告，將以ROT（民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府）方式再次委外營運。

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