《台中》中研院士朱經武故居被拆 議員要求復原

朱經武故居遭到拆除，引起地方議論。 （記者張軒哲攝）

2025/05/29 05:30

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕享譽國際的旅美學人、中研院士朱經武，童年居住在清水眷村，市議員沈佑蓮昨天在市政總質詢表示，朱經武博士在高溫超導體界非常有成就，曾獲美國科學家最高榮譽的國家科學獎及馬蒂亞斯獎，對世界貢獻極大，她自己小時候也住附近，日前前往發現其舊宅竟被拆除，引起地方民眾議論，要求市府要恢復原狀。

廠商誤拆 文化局對國防部裁罰

文化局長陳佳君表示，對此事件非常痛心，發生在去年十二月四日員工在巡查園區時發現，立即要廠商停工，原來是國防部委託廠商進行雜物清除，誤將朱經武故居拆除，文化局除對國防部裁罰罰金外，還要求要提供清理及修復計劃，恢復原狀，最慢今年要動工進行修復。

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民批很離譜 最慢今年動工修復

沈佑蓮表示，中研院士朱經武童年居住在清水眷村，也是她小時候成長之地，但最近回去，卻發現朱經武故居竟然被拆了，朱經武博士是高溫超導研究專家，非常有成就，貢獻相當大，其故居應該要被保留，卻遭拆掉，要求恢復原狀。

地方人士表示，朱經武故居閒置多年，原本為雙拼磚瓦房舍，有前後院與側院區域，原本先以圍籬保護剩餘的建物結構，並隔絕閒雜人士進入破壞，預計納入第三期工程規劃，編列經費修復，完工後規劃名人故事館，由台中市府文化局維護管理，但遭誤拆，民眾直呼很離譜。

朱經武清水故居是磚瓦平房建築，有前庭後院，目前已被拆毀。（資料照）

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