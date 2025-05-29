盧秀燕突拋大巨蛋選址 挨批救崩盤民調

2025/05/29 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨突宣布台中大巨蛋選址將落腳水湳經貿園區「創研一」，除選址理由引關注外，更有多名議員質疑一項民調甫公布，盧秀燕掉出「五星市長」 之列，多項評比分數直直落，連議員都沒看過市府提整體評估，昨就倉促宣布大巨蛋地點，根本只為救崩盤民調；盧秀燕則回「議員想太多了」。

盧︰議員想太多 準備很久了

台中市議會昨總質詢前盧秀燕特地通知媒體，在議場外宣布大巨蛋選址確定，議員張家銨、蔡耀頡、江肇國及周永鴻直指，大巨蛋選址眾所矚目，但外界完全不清楚市府決策過程，甚至未曾看過任何評估報告也未見與地方溝通，昨突然「被宣布」。

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眾人指出，向來自詡民調名列前茅的盧秀燕最新民調掉出五星市長，包括治安、交通、教育等八大面向平均分數全直直落，突丟大巨蛋地點，重要公共政策未經過討論、廣徵民意及考量民眾需求，外界只看到盧秀燕倉促宣布選址水湳，根本只是用大巨蛋救不斷崩盤的民調；盧秀燕則說，「議員想太多了」，她自上會期及這會期開始就已經多次提到，「準備很久了」。

江肇國強調，沒有公共討論的政策，甚至是以廠商的角度、而非市府的角度評估，均不是市府應有的態度，盧應好好思考為何同一機構做的民調，卻在她執政第七年大崩盤。

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