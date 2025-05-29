大巨蛋落腳水湳經貿園區 拚2030年營運

台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研一」，面積逾16公頃。（中市府提供）

2025/05/29 05:30

16.3公頃創研一用地 議員質疑未見市府整體評估報告 區域發展失衡

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕廿八日突宣布大巨蛋將落腳水湳經貿園區內面積達十六．三公頃的「創研一」用地，由市府提供土地給民間投資興建營運（BOT），相關建設案昨已上網政策公告，強調打造的是「超巨蛋」，未來比照東京大巨蛋模式營運，若順利估需四年打造，可望在二○三○年營運。

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對此，包括市議員張家銨、蔡耀頡、江肇國、周永鴻、張芬郁、陳雅惠、陳俞融等人均質疑大巨蛋選址竟如「開盲盒」，未見台中市府有整體評估報告，且水湳經貿園區已有綠美圖、台中國際會展中心、台中流行影音中心，再加上大巨蛋，大型建設全集中「北台中」，區域發展嚴重失衡，甚至用掉本應提供給青創發展創新聚落的「創研一」，也不符用地最初規劃目的。

眾人更憂心，水湳經貿園區每辦跨年晚會就是大塞車，各式重大建設陸續啟用，交通能量已嫌不足，未來再加上大巨蛋，「交通疏散不就要到天亮」，批決策急就章。

議員張芬郁、謝家宜及陳俞融另質疑市長搶發布大巨蛋落腳「創研一」，鄰近市府將在六月廿六日標售開標的創研廿六等地，是否炒高地價及房價，盧秀燕趕在任內把市有的土地賣光，等於掏空了未來台中城市的發展空間。

盧秀燕︰不須另徵收的素地 捷運行經

盧秀燕說，「創研一」土地逾十六公頃均是不須另徵收的「素地」，有捷運綠線及未來橘線行經，距高鐵及機場均僅半小時，交通便利且有商業性，她舉台北大巨蛋本來五年就可蓋好，因很多政治人物唱衰、阻撓，花十一年才完成，盼政治人物「不要前面阻撓反對，後面又要蹭」。

運動局長游志祥則說明，台中大巨蛋興建計畫是由民間投資人依促參法規定提規劃構想書，並相中設在水湳經貿園區，評估後認為是最適合的地點後拍板定案；該提案公司有實際經營過棒球球隊且有舉辦過世界十二強棒球賽等國際運動賽事經驗，但並非優先投資人，政策公告三個月後，會徵求可行性評估報告及計畫參與甄審，一切公開公平競爭，不會為誰「量身訂做」。

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