中央推動「中正路改名」 侯友宜︰無聊的事

內政部研擬推動全台「中正路改名」，新北市長侯友宜表達反對意見。圖為板橋區中正路。（記者賴筱桐攝）

2025/05/29 05:30

〔記者賴筱桐、黃子暘／新北報導〕內政部研擬推動全台的「中正路」改名，並補助改名的經費。新北市長侯友宜昨天回應說，中正路改名是亂花錢、做無聊的事，呼籲中央把錢花在刀口上、用在解決人民困難的事情上。

身分證、戶口名簿等都要改

侯友宜昨天在市政會議後受訪說，新北市計有十八個行政區、廿二條道路命名「中正路」，這已行之多年，大家也很習慣，更改路名不是簡單的事，包括門牌、身分證、戶口名簿、工商登記、信件郵寄等等，全部都要牽連更動，這要花一大筆錢。

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侯友宜質疑說，中央政府如今刪除地方政府的一般性補助款，新北市被砍卅億元，中央喊沒錢，卻又亂花錢推動中正路改名的無聊事，「沒事去改這個幹嘛？」政府應該做正確的事，把錢用在人民最痛苦、最關心的地方。

國民黨籍新北市議員陳偉杰昨天質詢，詢問全市有多少路名、里名、公車站牌、停車場、學校、派出所、市場等，涉及到中正名稱？市府相關局處表示，新北市計有十八個行政區的廿二條道路是中正路、有六個中正里、涉及中正的公車招呼站有六十七處，停車場（含私人）以中正為名的有四個，學校有中正國中、國小，還有三個幼兒園名稱涉及中正，永和、淡水、蘆洲區有派出所的名稱含中正或中山。

民政局長林耀長指出，依照「道路命名作業要點」規定，若要更改路名，必須對設籍當地的民眾進行意願調查，同意需達一定比例以上才能更名。陳偉杰說，比起中正路改名，政府還有更多的事應優先推動，他要求市府表態堅決反對，勿成為中央政治操作的工具。

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